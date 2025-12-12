Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, trafikte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için sahada ve dijitalde eş zamanlı bir koordinasyon yürütüyor.

Çalışmaların yoğunlaştığı bölgelerde trafik akışının kesintiye uğramaması için ekipler titizlikle çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi, çalışma sahalarından kaynaklı trafik yoğunlukları, geçiş düzenlemeleri ve kapalı güzergâhlara ilişkin bilgileri vatandaşlarla hızlıca paylaşmak adına dijital iletişim ağlarını aktif olarak kullanıyor.

Günlük olarak güncellenen çalışma listeleri, hem belediyenin resmî sosyal medya hesapları hem de “KMBB Cep Trafik” mobil uygulaması üzerinden kamuoyuna duyuruluyor. Vatandaşlar, KMBB Cep Trafik uygulaması sayesinde çalışmaların sürdüğü bölgeleri, trafiğe kapalı arterleri ve alternatif güzergâh önerilerini anlık olarak takip ederek ulaşım planlamalarını çok daha kolay yapabiliyor.

Uygulamanın sağladığı bu anlık bilgilendirme özelliği, özellikle iş saatleri ve yoğun trafik dönemlerinde şehir içi hareketliliği önemli ölçüde rahatlatıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların günlük ulaşım planlarını sağlıklı şekilde yapabilmeleri için belediyenin resmî sosyal medya hesaplarını, web sitesini ve KMBB Cep Trafik uygulamasını aktif olarak takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, KMBB Cep Trafik uygulamasının Android cihazlarda KMBB Cep Trafik Mobil Uygulama IOS cihazlarda ise KMBB Cep Trafik Mobil Uygulama IOS bağlantısından ücretsiz olarak indirilebileceği belirtildi.