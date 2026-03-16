Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, altyapı imalatları ve inşa faaliyetleri nedeniyle deforme olan Vezir Hoca Bulvarı’nda kapsamlı asfalt serimi başlatıldı. Ekipler, arterde sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirerek yolu daha modern, dayanıklı ve güvenli hale getiriyor.

Doğukent, Güneşevler ve Akyar TOKİ Konutları başta olmak üzere bölgedeki yerleşim alanlarına ulaşım sağlayan Vezir Hoca Bulvarı’nda yürütülen çalışmalarla yol standardı önemli ölçüde yükseltiliyor. Sıcak asfalt serimi sayesinde arter hem estetik bir görünüme kavuşuyor hem de sürüş konforu ve trafik güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor.

Öte yandan ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği bir diğer nokta ise yine Dulkadiroğlu’nda bulunan Fetih Bulvarı oldu. Bölgede gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sırasında arterde meydana gelen deformasyonlar sıcak asfaltla onarılarak yol yeniden trafiğe uygun hale getiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde altyapı çalışmaları sonrası meydana gelen bozulmaları hızlı bir şekilde gidererek ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını planlı şekilde sürdürmeye devam ediyor. Yapılan asfalt yenileme çalışmalarıyla birlikte hem yol kalitesi artırılıyor hem de vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran ulaşım altyapısı daha güçlü hale getiriliyor.