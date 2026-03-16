Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında iş makineleri ve saha ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yolları açık tutmak için gece gündüz demeden görev yapıyor.

Özellikle kuzey ilçelerde ulaşımı zorlaştıran kar birikintileri ve buzlanmaya karşı ekipler aralıksız müdahale ederken, vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi için tuzlama ve yol açma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Bu kapsamda Afşin ilçesine bağlı Oğlakkaya Mahallesi’nde de karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam etti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolları, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

İş makineleriyle gerçekleştirilen yol açma çalışmaları sayesinde mahalle sakinleri yeniden güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabildi.

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, özellikle sağlık, eğitim ve acil durumlar açısından büyük önem taşıyan yolları öncelikli olarak ulaşıma açıyor.

Zorlu hava koşullarına rağmen görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımın kesintiye uğramaması için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.