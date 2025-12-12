Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, sınır içi ve sınır ötesinde yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 4-12 Aralık tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda terör örgütü PKK’ya ağır darbeler indirildi. Bu süreçte 4 PKK’lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Sınır içinde ve dışında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda mağara, sığınak ve barınak tespit edilerek imha edildi. Ayrıca terör örgütüne ait mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) da güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Suriye’de Tüneller İmha Ediliyor

Suriye harekât alanlarında yürütülen çalışmalara da değinilen toplantıda, Menbic bölgesinde 4 kilometre uzunluğunda bir tünelin daha kullanılamaz hale getirildiği açıklandı. Böylece bugüne kadar Tel Rıfat’ta 302 kilometre, Menbic’te ise 430 kilometre olmak üzere Suriye operasyon bölgelerinde imha edilen toplam tünel uzunluğu 732 kilometreye ulaştı.

Hudutlarda Yoğun Güvenlik Tedbirleri

Hudut güvenliği kapsamında, 4-12 Aralık tarihleri arasında yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 235 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 3 terör örgütü mensubunun bulunduğu bildirildi. Aynı dönemde 2 bin 315 kişinin ise hududu geçemeden engellendiği kaydedildi.

Yılbaşından bu yana sınır güvenliği verileri de paylaşılırken, 2025 başından itibaren 9 bin 491 kişinin yakalandığı, 62 bin 863 kişinin ise sınırı geçmeden engellendiği açıklandı. Ayrıca Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 82 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

TSK Envanterine Yeni Yerli Sistemler Girdi

Toplantıda savunma sanayisindeki gelişmelere de yer verildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Sırt Tipi Karıştırma Sistemi (KARSİS) ile Sensör Keşif, Radar ve Komuta araçlarının muayene ve kabul işlemleri tamamlanarak envantere alındığı bildirildi. Bunun yanı sıra Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ tarafından çeşitli çap ve miktarlarda silah ve mühimmat teslimatının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele ve hudut güvenliği çalışmalarının azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.