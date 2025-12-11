Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında çocukların annelerinin evde olmadığı belirtildi. Çocuklar vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise durumunun ağır olduğunu öğrenildi.