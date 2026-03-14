2019’da Kayıp İhbarı Yapılmıştı

Almanya vatandaşı R.S., 2019 yılında bir yaşındaki oğlu N.S. ile birlikte çocuğun babası Umut K.’nin Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan annesi H.S.’nin evine geldi.

Bir süre sonra erkek arkadaşının Almanya’ya dönmesi yönündeki ısrarlarını kabul etmeyen R.S., daha sonra oğlunun kaybolduğunu belirterek polise başvurdu. Olayın ardından başlatılan arama çalışmalarında çocuğa ait herhangi bir iz bulunamadı.

Özel Ekip Kuruldu

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şubat ayında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu.

Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşan ekip, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Çalışmalar sırasında babaanne H.S.’nin davranışlarından şüphelenen ekipler, teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

300 Saatlik Kamera Görüntüsü İncelendi

Yaklaşık bir ay süren çalışmalar sırasında ekipler, 300 saatten fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek çocuğun bulunduğu adresi tespit etti.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 8 yaşındaki N.S., yakını R.M.’ye ait bir evde bulundu.

Ev Koşulları Dikkat Çekti

Polisin operasyon sırasında kaydettiği görüntülerde çocuğun bulunduğu evde atık malzemelerin bulunduğu ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu görüldü.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan babaanne H.S. ile çocuğun bulunduğu evin sahibi R.M., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Çocuk Devlet Korumasına Alındı

7 yıl sonra bulunan N.S., gerekli sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alındı.

Öte yandan çocuğun babası Umut K.’nin yaklaşık iki yıl önce geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.