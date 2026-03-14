Kahramanmaraş’ta Kritik Maçta Gol Sesi Çıkmadı

TFF 2. Lig’de play-off yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Kahramanmaraş İstiklalspor, sahasında Bursaspor’u konuk etti. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Merkez Spor Kompleksi Stadyumu’nda oynandı.

Ankara bölgesi üst klasman hakemi Burak Demirkıran’ın yönettiği mücadelede iki takım da sahaya kontrollü bir oyun anlayışıyla çıktı. İlk düdükle birlikte orta sahada başlayan mücadele, zaman zaman yükselen tempo ile dikkat çekti.

İlk Yarıda Savunmalar Ön Plandaydı

Karşılaşmanın ilk tehlikeli anları kanatlardan gelişen ataklarla geldi. Mücadelenin 10. dakikasında Kemal Rüzgar gördüğü sarı kartla maçın ilk kartını alan isim oldu.

Dakikalar ilerledikçe iki ekip de gol için rakip kaleye yüklenmeye çalıştı. 27. dakikada Bursaspor’da Emir Kaan Gültekin sarı kart gördü.

İlk yarının son bölümünde İstiklalspor’da Hüseyin Eray Karataş sarı kart görürken, hakemin bazı kararları tribünlerde kısa süreli tepkilere neden oldu. İlk 45 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Yağmur Altında Mücadele

İkinci yarının başlamasıyla birlikte etkisini artıran yağmur altında iki takım da oyunun temposunu yükseltmeye çalıştı.

50. dakikada Bursaspor’da İlhan Depe, ceza sahasında kendini yere bıraktığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

61. dakikada İstiklalspor, İsmail Erdoğan ile önemli bir gol fırsatı yakaladı ancak top ağlarla buluşmadı.

Maçın En Kritik Pozisyonu 73. Dakikada

Karşılaşmanın en net fırsatlarından biri 73. dakikada yaşandı. İstiklalspor’da Süleyman Güneş, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda istediği vuruşu yapamayınca mutlak gol fırsatı kaçtı.

Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golü için risk almasına rağmen skor değişmedi.

İki Takım da Sahadan Bir Puanla Ayrıldı

Mücadelenin son düdüğüyle birlikte Kahramanmaraş İstiklalspor ile Bursaspor sahadan 0-0’lık eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla iki takım da hanesine birer puan yazdırırken, ligdeki yarışta önemli bir viraj daha geride bırakılmış oldu.