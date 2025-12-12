Hava durumu tahmin raporuna göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinde ise yağış bekleniyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan İstanbul’da da parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı belirtilirken, sağanak yağışın beklendiği iller şöyle sıralandı: İstanbul, Kırklareli, Ankara, Çankırı, Yozgat, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Van, Diyarbakır, Batman, Mardin.

İşte il il 12 Aralık 2025 Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminleri;

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu

MARDİN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı