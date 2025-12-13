EPDK, 2026 yılında petrol ve LPG piyasalarında uygulanacak gelir payı bedellerini netleştirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun aldığı kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen duyuruldu.

Buna göre 2026 yılı boyunca benzin, motorin, gazyağı, havacılık yakıtları ve yakıt naftası gibi petrol ürünleri için metreküp başına 45,68 lira gelir payı bedeli uygulanacak. Bu bedel, Türkiye’nin ulusal petrol stoklarının tamamlanması, depolanması ve işletilmesi için ortaya çıkan maliyetlerin karşılanmasında kullanılacak.

Öte yandan LPG piyasasında faaliyet gösteren lisans sahipleri için de 2026 yılı gelir payı bedeli açıklandı. Buna göre LPG için ton başına 102,09 lira gelir payı bedeli uygulanacak.

Söz konusu gelir payı bedelleri 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ve uygulamadan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu sorumlu olacak.

Bu Ne Anlama Geliyor?

Bu düzenleme bir zam kararı değil, ancak akaryakıt ve LPG maliyetlerine eklenen bir kalem olduğu için fiyatları yukarı itme potansiyeli var.

Özellikle: benzin, motorin, LPG (tüpgaz & otogaz) fiyatlarında indirimlerin sınırlı kalmasına neden olabilir.

Hemen Pompaya Yansır Mı?

Hayır, doğrudan ve anında yansımaz. Ancak 2026 boyunca: Küresel petrol fiyatı yükselirse, döviz artarsa bu gelir payı fiyat artışlarını daha hissedilir hale getirebilir.