Güllü’nün hayatını kaybettiği geceye ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Olay sırasında Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu’nun, emniyette verdiği ifadede cinayeti itiraf ettiği ileri sürüldü.

İddiaya göre Ulu, Güllü’nün kızı tarafından itildiğini söyledi. Tuğyan Ülkem Gülter’in ise bu ifadeyi kesin bir dille reddettiği belirtildi.

Başsavcıdan Gizlilik Vurgusu: “Henüz Gerçek Anlatılmadı”

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada dosyada gizlilik kararı bulunduğunu bir kez daha hatırlattı.

Öksüz, soruşturmanın ilk anından itibaren olayın düşme ya da intihar olarak değerlendirilmediğini vurgulayarak, “Olayı şüpheli ölüm olarak ele aldık ve bu doğrultuda araştırıyoruz” dedi. Başsavcı, gözaltındaki kişilerin henüz olayın tüm gerçeğini anlatmadığını da sözlerine ekledi.

Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları, "Tuğyan'ın avukatlığını sürdürmeyeceğiz. Bizim açımızdan yeterli şüphe oluştu ve davadan çekiliyoruz" diyerek davadan çekildi.

Avukat Rahmi Çelik, "Rahmetli Güllü Hanım'ın da avukatıydık, yaklaşık 25 yıllık avukatlığını yaptık, dostluğumuz vardı. En ufak şüphe hissedersek geçmişte avukatlığını yapmış olsak bile şikayetçi konumunda oluruz demiştik. Vakıf olduğumuz bazı gelişmeler nedeniyle bu noktaya gelindi. Şu an itibarıyla kızı şüpheli durumdadır. Ancak bu durum, onun suç işlediğini ya da suçlu olmadığını göstermez. Güllü Hanım'ın manevi mirasını korumak adına bu kararı aldık ve oğlu adına kızından şikayetçi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adliye Önünde İlk Tepki: “Gerçekler Ortaya Çıkacak”

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz nezaretinde alınan ifadeler sonrası adliyeye sevk edildi.

Adliye girişinde gazetecilerin “Annenizi siz mi öldürdünüz?” sorusuna Gülter, “Hayır. Gerçekler çıkacak ortaya” yanıtını verdi.