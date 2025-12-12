Birbirinden özel konukların şarkılar söylediği O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda geçtiğimiz sene Beyaz, Gökhan Özoğuz, Ezgi Mola ve Hadise oturmuştu. Bu sene kimlerin jüri koltuğunda olacağı merak edilirken O Ses Türkiye konukları açıklanmaya başlandı. Peki O Ses Türkiye'nin yılbaşı konukları kimler? Yılbaşında O Ses Türkiye'de kimler şarkı söyleyecek?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde yer alacak ilk ünlü belli oldu.

Programa katılacak ilk ünlü isim TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Hilal karakterine hayat veren Rabia Soytürk oldu. O Ses Türkiye Yılbaşı programında boy gösterecek Rabia Soytürk'ün hangi şarkıyı söyleyeceği henüz belli olmadı.

Öte yandan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel için Gupse Özay'a sürpriz bir teklif gittiği Gupse'den kabul geldiği ve bu sene jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise ve Acun Ilıcalı ile beraber oturacağı da iddia edildi.