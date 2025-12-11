Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül’de Yalova Çınarcık'ta Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Güllü'nün ölümüyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tuğyan Ülkem Gülter hakkında bir süredir "riskli hareket profili" oluştuğu gerekçesiyle teknik ve fiziki takip tedbirleri uygulanıyordu.

Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından İstanbul Büyükçekmece'de yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları sırada bulundukları sitede gözaltına altına alınarak Yalova'ya götürüldü.

Şüpheli görülen ölüm sonrası Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dosyadaki çelişkili ifadeler ve yeni deliller soruşturmanın seyrini değiştirdi.

TÜBİTAK Ses ve Kamera Kayıtlarını Temizledi

TÜBİTAK'ın temizlediği kamera ses kayıtları, Güllü'nün boğuşma sonrası pencereden itildiği, kayıtlarda Gülter'in "Atacağım şimdi seni" ve ardından "Hadi görüşürüz bay bay" dediği belirlendi.

Sabah'ın haberine göre, soruşturma dosyasına eklenen TÜBİTAK raporunda olay gününe ait kamera görüntülerinin dip sesleri özel tekniklerle temizlenerek deşifre edildi. Analiz sonucunda Güllü'nün ölümünün bir kaza değil, cinayet olduğu belirlendi. İncelemelerde, kayıtlardaki "Atacağım şimdi seni" sözünün Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu tespit edildi.

Avukatlarından Açıklama Geldi

Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun Yalova Emniyeti'ndeki işlemleri devam ederken şüphelilerin avukatları gazetecilere açıklamada bulundu.
Avukat Aycan Sevsay, "Kamuoyunun da bildiği üzere müvekkillerimiz dün gece itibari ile gözaltına alınmışlardır. Bu sabah itibarıyla da dosyaya gizlilik kararı getirilmiştir. Bu nedenle bilirkişi raporu ile ses analiz raporunun dosyaya girip girmediğini bilemiyoruz. Uzun bir bekleyişin sonunda müvekkillerimiz ile emniyette görüşmelerimizi sağladık. Kendileri bu aşamadan sonra ifade için savcılığa sevk edilecekler. Dosyayla ilgili gereken açıklamayı savcılık da yapmıştır. Beklenen raporlar dosyaya girdikten sonra biz de gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.

Avukat Rahmi Çelik ise, "Müvekkilimin net bir şekilde kaçma şüphesi yoktur. Bu hususu özellikle belirtmek istiyoruz. Müvekkilimin barınacak yeri olmadığından geçici süreliğine arkadaşının evine gitmiş gitmiştir konu bundan ibarettir" ifadesini kullandı.