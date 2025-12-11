Çınarcık Harmanlar Mahallesi’nde 26 Eylül’de 6 katlı binanın terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut (Güllü) ile ilgili soruşturma derinleşiyor.

“Kasten öldürme” şüphesiyle yürütülen soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ardından gözaltı sayısı 5’e çıktı. Başsavcılık, dosyada gizlilik bulunduğunu ve kamuoyunda dolaşan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ulu’nun babası Arif Ulu, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı. Ulu’nun çeşitli suç kayıtları bulunduğu ve hakkında denetimli serbestlik kararı uygulandığı öğrenildi.

Ayrıca Gülter ve Ulu’nun İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde oldukları belirlenen bir kişi ile ulaşımlarını sağlayan başka bir kişi daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 5’e yükseldi.

Başsavcı: “Gizlilik kararı var, basına yansıyan bilgiler doğru değil”

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, dosyada gizlilik bulunduğunu vurgulayarak medyaya yansıyan TÜBİTAK raporu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Başsavcı Öksüz şu açıklamayı yaptı:

“Dosyada gizlilik kararı var, kimsenin bir rapora ulaştığı yok. Basında birçok yanlış bilgi dolaşıyor. Henüz gerçeği anlatan yok.”

Olayla ilgili ilk andan itibaren düşme veya intihar ihtimalini zayıf bulduklarını belirten Öksüz, soruşturmanın şüpheli ölüm kapsamında yürütüldüğünü ifade etti.

Şüpheliler konuşmuyor

Öksüz, gözaltındaki kişilerin şu ana kadar susma hakkını kullandığını, hiçbirinin olaya dair açıklama yapmadığını ve gerçeğin henüz ortaya çıkmadığını belirtti.

Soruşturmada polis ve savcılık ekiplerinin teknik incelemeyi sürdürdüğü, yeni delillerin dosyaya girmesinin ardından sürecin hızlanacağı ifade ediliyor.