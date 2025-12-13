Dizinin son bölümünde Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki savaş, Adil’in konağı patlatmasıyla geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştı. Yaşanan büyük kaosun ortasında kalan Esme, mucizevi şekilde hayatta kalmayı başarırken, yıllardır peşinde olduğu gerçeğe ulaştı ve kızı Eleni’ye kavuştu.

Kızını bulmanın verdiği sevinçle adeta yeniden doğan Esme, bir yandan da Furtuna ailesiyle hesaplaşmaya başladı. Artık tek bir sorunun yanıtını arıyordu: Eleni ona “anne”, Adil’e ise “baba” diyecek miydi?

Oruç, ailesini korumak için mücadele ederken Koçarilerin art arda gelen hamleleri karşısında zor anlar yaşadı. Adil’in her yerde kendisini aradığını bilen Şerif ise bu durumu fırsata çevirdi ve Esme’yi kaçırarak olayların seyrini tamamen değiştirdi.

11. bölüm fragmanında gerilim zirvede

Yayınlanan 11. bölüm fragmanı, Esme’nin Eleni’ye kavuşma mutluluğunun kısa sürdüğünü ortaya koydu. Şerif, kaçırdığı Esme’yi Adil üzerinden sıkıştırarak onu hayatının en zor kararına zorladı.

Fragmanda izleyiciyi kilitleyen iki soru öne çıktı:

Şerif, Adil’e teslim olacak mı?

Esme, hem kızı hem de sevdikleri için nasıl bir karar verecek?

Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümü, Esme’nin kaderini belirleyecek gelişmelere sahne olurken, tüm karakterler için kritik bir dönüm noktasının kapısını aralayacak. Gerilimin ve duygunun zirveye çıktığı bölüm, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Taşacak Bu Deniz 11 Bölüm Fragmanı

Öte yandan dizinin 11. bölüm fragmanı da yayınlandı. İzlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız..

Taşacak Bu Deniz 11. Bölüm Fragmanı