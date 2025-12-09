Uzak Şehir’in 41. bölümünde izleyici nefesini tuttu. Alya ve Cihan, istemeyerek de olsa boşanma davasında hakim karşısına çıktı. Ancak verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle hakim boşanmaya izin vermedi.

Hakim, daha önceki dava dosyasındaki itirafları önlerine koyunca; Sadakat’in tüm baskısına rağmen, çift resmen evli kalmaya devam etti.

Boran deliye döndü! “Kimliğimi geri alacağım”

Alya ile Cihan’ın boşanmaması en çok Boran’ı sarstı. Konağa eli boş dönen ikiliyi öğrenen Boran,

“Kimliğimi geri alacağım!” diyerek Cihan’a karşı savaş açtı.

Boran, Cihan’dan Nadim ile anlaşmasını ve kendi geleceğini garanti etmesini isterken; Zerrin de yurt dışına kaçmak için Cihan’dan yardım aldı.

Alya’dan Cihan’a duygu dolu doğum günü sürprizi

Cihan’ın doğum gününü kimse hatırlamazken Alya gizlice kutlama hazırladı. Cihan, hayatında ilk kez doğum günü pastası üflerken gözyaşlarını tutamadı.

Nikah masasında bomba! “Hayır!”

İpek ve Kaya’nın düğünü Albora Konağı’nda yapılırken, Cihan duyduğu gerçeği saklayamadı: “Zerrin’in karnındaki çocuk… Senin çocuğun!”

Şoku kaldıramayan İpek, nikah memurunun sorusuna “Hayır” dedi ve nikah masasını terk etti.

Kaya gerçeklerle yıkılırken, herkes Zerrin’in Almanya’da olduğunu sanıyordu. Oysa Zerrin Midyat’taydı!

Final sahnesi: Boran kimliğini ifşa etti!

Alya toplu sünnet şölenine gitmek üzereyken Boran ortaya çıktı. Kıskançlık krizine kapılan Boran, Alya’nın boynundaki kolyeyi kopardı. Cihan son anda yetişerek Boran’ı uzaklaştırdı.

Ancak final anında Boran, düğün alanına gelip tüm kalabalığın içinde bağırdı:

“Sen Boran Albora’nın karısısın!”

İşte tam bu noktada ipler koptu. Her şeye şahit olan Nadim ve Demir ortalığı birbirine kattı.