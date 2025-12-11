Yayınlanan Eşref Rüya 26. Bölüm 1. Fragmanında, Eşref'in Nisan üzerindeki şüphelerinin iyice derinleştiği görülüyor. Son bölümde Nisan'a hediye ettiği kolyenin yarattığı panik, Eşref'i takip etme konusunda haklı çıkarıyor.

Her ne kadar Nisan'ın muhbir olmadığı bilgisi gelse de, Eşref'in ona olan güvensizliği aralarındaki ölümcül gerilimi tırmandırıyor.



​Eşref Rüya son bölümde Faruk'un cezaevine girmesi ekibi yeni bir zorluğa sokarken, Eşref hem Faruk'u korumak hem de Kadir'in operasyonuna yıkıcı bir hamle yapmak için kolları sıvıyor.

Ancak fragmanın en can alıcı kısmı, Nisan'ın kendisini çok daha büyük bir tehlikenin içinde bulması ve tanıtımdaki "Sen Kime Bulaştığının Farkında Değilsin, Yaşatmayacaklar Seni!” repliği oldu. Bu sözler, Nisan'ın hayatının namlunun ucunda olduğunu gösteriyor.

Nisan, casus olmadığını kanıtlayıp bu tehlikeden kurtulabilecek mi? Afra'nın mezarını ziyareti, geçmişindeki hangi sırları ortaya çıkaracak? Kadir'in tahtını sağlama alma çabaları hangi yıkımlara yol açacak? Tüm bu soruların cevabı, Eşref Rüya yeni bölümde açığa çıkacak.



​

Eşref Rüya 26. Bölüm Ne Zaman? Fragmanı İzle!

​Eşref Rüya 26. bölümü, nefes kesen gelişmeleriyle önümüzdeki Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Dizinin tutkunları, fragmanı tekrar tekrar izleyerek yeni bölümde yaşanacak olayları tahmin etmeye çalışıyor.



​Eşref Rüya 26. Bölüm Fragmanı İzlemek için resmi Kanal D veya YouTube kanallarını ziyaret edebilirsiniz.

​Eşref Rüya yeni bölümde karakterlerin kaderi nasıl değişecek?

​Nisan'ın kurtuluş yolu ne olacak?



