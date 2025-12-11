Olay, Kahramanmaraş'ta Sanayi Kavşağı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, şehir içinde seyir halinde olan bir araç sürücüsü, kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kurallarını çiğnedi.

Takip Başladı, Polis Otosuna Çarptı

Trafik ihlalini fark eden polis ekipleri, söz konusu aracı durdurmak istedi. Ancak iddiaya göre sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sırasında, ismi açıklanmayan 18 yaşındaki sürücü, aracının kontrolünü kaybederek yol üzerindeki polise ait devriye otosuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle polis aracında görevli bir memur hafif şekilde yaralanırken, yaralı memur ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Ceza Yağdı: 82 Bin 990 TL İdari Para Cezası

Olayın ardından hızla harekete geçen ekipler, kaçmaya çalışan sürücüyü kısa bir takibin ardından Kuyumcukent civarında yakaladı. Yakalanan sürücünün;

Alkollü olduğu,

Ehliyetinin bulunmadığı ve

18 yaşında olduğu öğrenildi.

Trafik ekipleri tarafından sürücüye, kırmızı ışık ihlali, dur ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmak gibi birden çok kural ihlalinden dolayı toplamda 82 bin 990 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan bu olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.