Hazırlanan “2025 Yılı Grev ve Lokavt Önleme Planı” kapsamında Sakarya 2 Konteyner Kent’te sabah saatlerinde başlayan uygulamada polis ekipleri, olası toplumsal olaylar ve iş barışını tehdit eden durumlara karşı hazırlık seviyelerini test etti.

Senaryo gereği kurulan barikatlar, anlık müdahaleler, koordinasyon çalışmaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarının devreye girmesiyle bölge adeta savaş alanına döndü.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta amaç; personelin reflekslerini güçlendirmek, kurumlar arası uyumu artırmak ve vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik protokolleri daha etkili hale getirmekti.

Kahramanmaraş’ta daha önce gerçekleştirilen geniş kapsamlı güvenlik tatbikatlarını aratmayan uygulama, ekiplerin başarılı performansı ve senaryonun gerçekçiliğiyle basın mensuplarından tam not aldı.