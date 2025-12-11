Kahramanmaraş’ın Süleymanşah Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında biri sürücü, toplam 3 kişi yaralandı. Kaza, 46 AEF 006 plakalı aracın 1018. Sokak üzerinden Kuzey Çevre Yolu istikametine seyir halindeyken gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki sürücü H.C.N. bir iş yerinin bulunduğu noktaya geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın yolun sağ tarafındaki kanala düşmesine neden oldu.

Kazada yaralanan sürücü H.C.N. ile araçtaki yolcular İ.K.A. ve M.Ç., sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın tek taraflı ve maddi hasarlı olduğu belirtilirken, yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.