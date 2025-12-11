Jandarma ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik ve İzinsiz Kazı suçlarına karıştığı belirlenen 11 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Operasyonlarda çok sayıda tarihi eser niteliğinde obje ve kazı ekipmanı ele geçirilirken, bölgedeki kaçak kazı faaliyetlerine yönelik denetimlerin yoğunlaştırıldığı bildirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında:

92 adet sikke ,

25 adet tarihi obje ,

2 adet taş yapı ,

4 adet dedektör ,

1 adet alan tarama cihazı ,

14 adet kazı malzemesi bulunuyor.

İl Jandarma Komutanlığı, kültürel mirasın korunması ve halkın huzurunun sağlanması için çalışmaların kararlılıkla süreceğini kamuoyuna duyurdu.