Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu, hızlı ve güvenli bir yolculuk deneyimi sunmak amacıyla yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Onikişubat’ın en kritik ulaşım arterlerinden biri olan Sümbüllü Caddesi’nde başlatılan yenileme ve güçlendirme çalışmaları yoğun bir tempoyla devam ediyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Sümbüllü Caddesi’nin Tekerek’e çıkış güzergâhında yer alan 1,2 kilometrelik bölümde güçlendirme ve zemin iyileştirmelerinin ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin yoğun şekilde sürdürdüğü sıcak asfalt uygulamasında sona gelinirken caddenin kısa süre içerisinde tamamen yenilenerek ulaşıma açılması hedefleniyor. Yenilenen ve güçlendirilen yol standardı sayesinde bölgede ulaşım konfor ve güvenliği önemli ölçüde artırılacak.

Çalışmalar tamamlandığında Vadi, Boğaziçi, Tekerek ve Haydarbey mahalleleri başta olmak üzere bölgenin genel ulaşım standardı katbekat artacak