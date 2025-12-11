Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü faaliyetleri güçlendirerek sürdürüyor. Vatandaşlara yönelik hizmet kapasitesini artırmak ve toplum yararına yeni projeler hayata geçirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik’in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreni, şehrin sosyal dayanışma ağını güçlendirme noktasında önemli bir adım oldu.

İmzalanan protokol çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay; sosyal yardım, gönüllülük çalışmaları, özel gereksinimli vatandaşlara destek programları ve toplumsal dayanışmayı artıracak ortak projelerde iş birliğini daha da güçlendirecek. Kurumlar arası koordinasyonun artırılmasıyla birlikte, ihtiyaç anında daha hızlı ve etkili çözümler üretilmesini sağlayacak yeni uygulamaların da hayata geçirilmesi hedefleniyor.

“Dayanışmayı Büyüten Her Adım Şehrimizin Gücüne Güç Katıyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel,