Göksun ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi’nin Püren Geçidi bölgesi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla tamamen beyaza büründü. Bölgeden geçen sürücüler, karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük yaşarken, Karayolları ekipleri güzergâhta kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Jandarma trafik ekipleri de sürücülere trafik işaretlerine uymaları, hız düşürmeleri ve zincir bulundurmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Kar yağışı sonrası Püren Geçidi’nde kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaza bürünen dağlar ve ormanlık alanlar, bölgeye kışın gelişini net bir şekilde hissettirdi.