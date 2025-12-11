Genç sporcularla yakından ilgilenen Karaçay, sahada yaptığı kısa ancak etkili konuşmayla takıma moral aşılayarak sporcuların motivasyonunu artırdı.

Ziyaret sırasında Uludazspor Başkanı Mustafa Gülyap ve Asbaşkan Mustafa Yalçın da hazır bulunarak Karaçay’ı kulüpte ağırladı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, genç futbolculara tatlı ikramında bulunan Karaçay, amatör futbolun şehir için taşıdığı hayati öneme dikkat çekti.

Karaçay konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Amatör futbol bu şehrin geleceğidir. Gençlerin gelişimi için çaba gösteren tüm kulüpler bizim için değerlidir. Uludazspor’un gençlere fırsat vermesini takdir ediyor, yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum.”

Uludazspor yönetimi ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Yavuz Karaçay’ın ziyaretinden büyük mutluluk duyduk. Gençlerimize moral vermesi ve onların yoluna ışık tutması kulübümüz adına çok kıymetli. İstiklal Spor’un amatör camiaya gösterdiği ilgi, şehir futbolu için örnek teşkil ediyor.”

Spor camiasında olumlu yankı bulan bu anlamlı ziyaret, profesyonel ve amatör kulüpler arasındaki dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlarken, Kahramanmaraş’ın spor kültürüne de önemli bir değer kattı.