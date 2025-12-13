2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinde rol alan Asena Keskinci, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla kamuoyunun dikkatini çekti. Keskinci, dizide birlikte oynadığı Evrim Akın’ın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını öne sürerken, anne ve babasının boşanmasında da Akın’ın etkili olduğunu iddia etti.

Evrim Akın: “Bu Bir İtibar Suikastidir”

İddiaları önce avukatı aracılığıyla reddeden Evrim Akın, ardından düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde açıklama yaptı. Akın, suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, “Bu bir itibar suikastidir” ifadelerini kullandı. Ünlü isim, daha sonra YouTube programında da benzer açıklamalarda bulundu.

Programdan Çıkarıldı, İsim Değişti

Tüm bu tartışmaların ardından Kanal D’de yayınlanan “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programıyla ilgili yeni bir karar alındı. 2. Sayfa’nın haberine göre, Evrim Akın programdan çıkarıldı. Yapımın hem adı hem de sunucusu değişti.

Yeni Sunucu Asiye Acar Oldu

Program, yoluna “Pazar Gezmesi” adıyla devam edecek. Yeni formatın sunuculuğunu ise magazin habercisi Asiye Acar üstlenecek. Değişiklik sonrası yapımın yeni bölümleri önümüzdeki haftalarda izleyiciyle buluşacak.