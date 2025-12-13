İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 milyon 912 bin adet uyuşturucu hap ile 145,5 kilogram uyuşturucu üretiminde kullanılan katkı maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen miktarın, son dönemlerde tek seferde yakalanan en yüksek rakamlardan biri olduğu belirtildi.

İzmir’de 3 milyondan fazla hap, 7 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat ekiplerinin Buca ilçesinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda ise 3 milyon 46 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Uyuşturucu insanlık suçudur”

Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır.”

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele kapsamında hem sahada hem de istihbarat düzeyinde operasyonların artarak devam edeceğini bildirdi.