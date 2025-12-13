Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre urdun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kuvvetli rüzgar beklenirken batı ve güney bölgelerle iç kesimleri ise fırtına ile birlikte sağanak etkisi altına alacak.

13 Aralık 2025 Cumartesi:

Ülke genelinde etkili olması beklenen soğuk hava dalgası, birçok kentte sıcaklıkları hızla düşürecek ve sağanağı da beraberinde getirecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'de ise yoğun kar yağışına karşı sarı kodlu uyarı verildi. Özellikle buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken hafta sonu plan yapan vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Meteoroloji tarafından Karadeniz'e uyarı verilen iller:

Artvin

Giresun

Rize

Trabzon

Ardahan

MGM'nin tahminlerine göre, hafta sonu boyunca Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümü yağışlı geçecek. Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Sibirya yüksek basıncının etkisiyle sıcaklıklarda ani düşüşler görülürken Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yağışların yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

14 Aralık 2025 Pazar:

Pazar günü ise yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ile Muğla kıyıları ve Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, yurdun diğer kesimleri az bulutlu ve açık olacak. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.