Altın fiyatları yeni haftaya yükseliş eğilimini koruyarak başladı. Küresel piyasalarda geçen haftayı güçlü bir performansla kapatan ons altın, haftaya da yukarı yönlü seyrini sürdürürken, gram altın fiyatları tarihi zirvelere yakın seviyelerde işlem görüyor.

TSİ 06.00 itibarıyla ons altın 4.328 dolar, gram altın ise 5.938 TL seviyesinden güne başladı. Kapalıçarşı’da fiziki altın piyasasında gram altının satış fiyatı sabah saatlerinde yeniden 6.000 TL seviyesine ulaşırken, çeyrek altın da 9.770 TL’yi gördü.

FED Etkisi Altını Destekliyor

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecini başlatması, gelecek döneme yönelik ek faiz indirimlerine açık kapı bırakması ve aylık bono alım programı açıklaması, dolar endeksinde zayıflamaya neden oldu. Bu gelişmeler, altın başta olmak üzere kıymetli metallere olan talebi artırdı.

Geçtiğimiz hafta ons altın yüzde 2’nin üzerinde değer kazanarak haftayı 4.300 dolar seviyesinin üzerinde kapatmıştı. Cuma günü işlemlerinde 4.353 dolar seviyesine kadar yükselen ons altında, haftanın sonuna doğru sınırlı kâr satışları görüldü.

Altında Teknik Görünüm

Ons altın fiyatında 4.320 dolar seviyesi kritik bir eşik olarak izleniyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabileceği, olası geri çekilmelerde ise 4.080 dolar bandının önemli bir destek bölgesi olduğu değerlendiriliyor.

Gram altın tarafında ise ons fiyatı ve döviz kurundaki hareketlilik, fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.