Benzine 2 Lira 2 Kuruş İndirim Bekleniyor

Piyasa kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, benzinin litre fiyatında 2 lira 2 kuruşluk indirim öngörülüyor. İndirimin salı günü pompaya yansıması beklenirken, bu gelişme özellikle son dönemde yükselen akaryakıt fiyatlarından bunalan araç sahipleri için önemli bir rahatlama sağlayacak.

Motorin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik yeni bir indirim beklentisi bulunmuyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (Şehir Şehir)

Akaryakıt fiyatları şehirler ve bölgelere göre farklılık gösteriyor. İndirim öncesi güncel fiyatlar ise şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 54,51 TL

Motorin: 53,12 TL

LPG: 28,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 54,34 TL

Motorin: 52,95 TL

LPG: 27,88 TL

Ankara

Benzin: 55,35 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 28,40 TL

İzmir

Benzin: 55,71 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 28,33 TL

İndirimin ardından benzin fiyatlarının bu rakamların yaklaşık 2 lira altına gerilemesi bekleniyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, öncelikle gümrüksüz rafineri fiyatı esas alınıyor. Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor. Son aşamada ise KDV eklenerek pompa fiyatı belirleniyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru yakından takip ediliyor. Bu nedenle petrol fiyatlarındaki ve kurdaki her değişim, doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıyor.