ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde ihbar üzerine Reiner çiftinin evinde acil bir duruma müdahale edildiğini açıklayan itfaiye yetkilileri, çiftin evinde 78 yaşındaki bir erkek ve 68 yaşındaki bir kadının ölü bulunduğunu belirtti.

The Associated Press ajansına konuşan emniyet yetkilileri ise ölen kişilerin "Harry Sally ile Tanışınca", "Birkaç İyi Adam" ve "Prenses Gelin" gibi filmleriyle tanınan Amerikalı oyuncu, yönetmen, prodüktör ve yazar Rob Reiner ile eşi Michele Reiner olduğunu ifade etti.

Emniyet yetkilileri, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğünü ve olayla ilgili olarak bir aile üyesinin sorgulandığını kaydetti.

Yetkililer, dedektiflerin olayı cinayet kapsamında değerlendirdiğini aktardı.