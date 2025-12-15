Haftanın ilk günlerinde yurdun güney kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise çok bulutlu bir havanın etkisi altında olacak. Özellikle Marmara’nın güneydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun iç kesimlerinde yağış bekleniyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.

Çarşambadan Sonra Hava Açıyor

Meteoroloji verilerine göre yağışlı sistem çarşamba gününden itibaren etkisini kaybedecek. Haftanın kalan günlerinde ülke genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bu durum özellikle şehir içi ulaşım ve açık hava planları açısından rahatlatıcı olacak.

Büyükşehirlerde Beklenen Sıcaklıklar

Yeni haftada bazı büyükşehirlerde beklenen sıcaklık değerleri ise şöyle:

İstanbul: 12–14 derece

Ankara: 7–8 derece

İzmir: 15–17 derece

Antalya: 20–23 derece

Samsun: 10–12 derece

Meteoroloji yetkilileri, özellikle hafta başında yağış görülecek bölgelerde sürücülerin dikkatli olması, iç ve yüksek kesimlerde ise kar ve buzlanmaya karşı tedbir alınması gerektiğini vurguluyor.

Hafta ortasından itibaren hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor.