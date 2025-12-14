Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraş Akedaş İstiklalspor, ligin 15. haftasında sahasında konuk ettiği lider Mardinspor’a 1-0 mağlup oldu. Bordo-beyazlılar, bu sonuçla birlikte evindeki ilk yenilgisini alırken, karşılaşma sonrası Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Haftayı istedikleri sonuçlarla kapatamadıklarını belirten Başkan Akarca, “Maalesef hem futbolda hem de basketbolda haftayı kötü kapattık. Futbolda, göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık bir buçuk yıldır ilk kez evimizde mağlup olduk. Oyun olarak mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. İki topumuz direkten döndü, çok net pozisyonlarımız vardı” dedi.

Takımın dar bir kadroyla mücadele ettiğine dikkat çeken Akarca, cezalı ve sakat oyuncuların fazlalığının rotasyonu ciddi anlamda zorlaştırdığını vurguladı. Yedek kulübesinin genç oyunculardan oluştuğunu ifade eden Akarca, “Maçı çevirecek hamleleri yapmakta zorlandık. Buna rağmen takımımızın mücadelesinden ve ortaya koyduğu oyundan memnunum” diye konuştu.

Son günlerde kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algılara da değinen Akarca, teknik ekip ve oyuncularla ilgili çıkan iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Akarca, “Hocamızın ya da teknik ekibimizin ayrıldığına dair çıkan haberlerin tamamı gerçek dışıdır. Hocamıza, ekibimize ve oyuncularımıza güvenimiz tam. Hiçbir şey kaybetmiş değiliz” ifadelerini kullandı.

Yoğun bir fikstüre girdiklerini hatırlatan Akarca, “Önümüzde Çarşamba günü Ankara maçı, ardından hafta sonu Soma karşılaşması var. Kısa sürede üç maç oynayacağız. Bu maçlardan iyi sonuçlarla çıkacak güce sahibiz ve ilk yarıyı planladığımız noktada tamamlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Başkan Akarca ayrıca, maç öncesinde biletli bazı taraftarların stada alınamamasıyla ilgili de açıklık getirdi. Bilet basımı, satışı ve stada giriş organizasyonunun kulüp tarafından değil, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü belirten Akarca, “Kulübümüzle veya emniyet teşkilatımızla ilgili bir ihmal söz konusu değildir. Emniyet güçlerimizle bugüne kadar çok uyumlu çalıştık” dedi.

Yaşanan olumsuzlukların ardından taraftarların gönlünü almak istediklerini ifade eden Akarca, bir sonraki iç saha maçının ücretsiz olacağını duyurdu. Akarca, “Taraftarlarımızdan sabır ve destek istiyoruz. Bu takım bir maçla yıkılacak bir takım değil. Karakterli bir oyuncu grubumuz var. İnşallah galibiyetlerle bu süreci telafi edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.