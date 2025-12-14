Yönetmenliğini Mustafa Çakıroğlu’nun üstlendiği, Güney Cephesi’nin önemli bir bölümüne ışık tutan “Millî Mücadele’de Elbistan” Belgesel Filmi, 5. Haliç Goldenhorn Uluslararası Film Festivali’nden ödülle döndü.

Kültürel varlıkları belgesel nitelikte aktarma başarısından dolayı ödüle layık görülen “Millî Mücadele’de Elbistan”, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 10-12 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen 5. Haliç Goldenhorn Uluslararası Film Festivali’nde büyük ilgi gördü.

35 ülkeden gelen filmlerin yarıştığı festivalde, Yönetmen Mustafa Çakıroğlu belgesel kategorisinde Festival Ödülü’nün sahibi oldu.

Ödül Kahramanmaraş ve Elbistan’a İthaf Edildi

Akademisyenler ve profesyonel sinemacıların buluştuğu ödül töreninde konuşan Yönetmen Çakıroğlu, belgeselin Maraş Savunması için çıktıkları yolda, es geçilmemesi gereken bir ‘geri cephe’ olan Elbistan’ı anlattığını ifade etti.

Çakıroğlu, konuşmasının sonunda duygusal bir vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bu ödülü, Asrın Felaketini yaşamış olan Elbistan'a, Kahramanmaraş'a yeniden o parlak günlere dönmesi adına tüm Elbistanlılara ve Kahramanmaraşlılara ithaf ediyorum."

Cinekare imzalı belgeselin yapımcılığını Mustafa Çakıroğlu yaparken, metin yazarlığını tarih uzmanı Ünal Üstündağ, süpervizörlüğünü ise Murat Çürük üstlendi. Belgesel, festivalin ikinci gününde sinema ve tarih tutkunlarıyla buluşarak yoğun ilgi görmüştü.