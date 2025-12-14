Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çokak Mahallesi'nde gece saatlerinde bir evin ahır ve garaj kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde konuta sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın, dün gece geç saatlerde Andırın ilçesi Çokak Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede evin müştemilat bölümünde bulunan ahır ve garaj kısımlarını etkisi altına aldı.

Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hızla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yangının evin ana yaşam alanına sıçraması riskine karşı yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin etkin ve hızlı müdahalesi sayesinde alevler, ana konut yapısına ulaşmadan tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangın sonucu evin ahır ve garaj kısımlarında büyük çapta maddi hasar oluştuğu ve bir otomobilin yanarak tamamen kullanılmaz hale geldiği çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile kümes hayvanının da telef olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.