Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerindeki ikinci el otomobil pazarı, yılbaşı öncesinde yoğun kalabalığa sahne oldu. Araçları inceleyen vatandaşların sayısı oldukça fazla olsa da satışların durgunluğu dikkat çekiyor.

Pazara gelen vatandaşların çoğu fiyat araştırması yaparken, alım-satım işlemlerinde ciddi bir yavaşlama gözleniyor.

Pazarda durgunluğun en önemli sebeplerinden biri, asgari ücret zammı öncesinde vatandaşların temkinli davranması. Satıcılar, birçok müşterinin “zam sonrası fiyatlar değişir” düşüncesiyle alım kararını ertelediğini belirtiyor. Bu nedenle araç satışları neredeyse durmuş durumda.