UNESCO’nun Türkiye’deki tek “Edebiyat Şehri” unvanına sahip Kahramanmaraş, kültür ve sanat alanındaki üretkenliğini yeni etkinliklerle sürdürüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Aralık ayı kültür sanat programı kapsamında şehrin kültürel hafızasını canlı tutmayı amaçlayan anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

Bu çerçevede düzenlenen “Kahramanmaraş Kültür Konuşmaları”, kentin köklü kültürel birikimini akademik bir bakış açısıyla ele aldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşiye; Başkent Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Aysun Ezgi Yılmaz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Kadirhan Özdemir ile Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Önkol katıldı.

Programda, 1949 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen ve “Masal Anne” olarak tanınan Fatma Önkol’un kültürel miras taşıyıcılığı ele alındı. 2021 yılında “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanına layık görülen Önkol’un, masal geleneğini kuşaktan kuşağa aktarmadaki rolü, hem akademik hem de toplumsal boyutlarıyla değerlendirildi.