Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarının etkisini göstermesiyle birlikte denetimlerini sıklaştırdı. Kayseri yolu Uygulama Noktası’nda yapılan kontrollerde araçlar denetlendi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, trafik güvenliğini sağlamak ve kış mevsimi kurallarına uyulmasını temin etmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Kayseri yolu Uygulama Noktası üzerinde detaylı bir kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde araç sürücülerine yönelik Kış Lastiği Denetimleri titizlikle yapıldı.

Yetkililer, kış aylarında can ve mal güvenliğinin sağlanması için ticari araçlar başta olmak üzere tüm sürücülerin kış lastiği takma zorunluluğu ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunurken, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.