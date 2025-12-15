Türkiye’nin doğu kesimlerinde birkaç gündür hissedilen soğuk hava, yeni haftayla birlikte ülke genelinde daha sert etkiler gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre pazartesi günü doğuda başlayacak kar yağışı, salıdan itibaren geniş bir bölgeyi etkisi altına alacak. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının kısa sürede artması bekleniyor.

🌧️ Hangi Bölgelerde Yağış Bekleniyor?

Meteorolojik değerlendirmelere göre;

Marmara’nın doğusu

Batı ve Orta Karadeniz

Doğu Karadeniz kıyıları

Muğla’nın güneyi

Yozgat’ın doğusu

Antalya ve Sivas’ın batı kesimleri

yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışlar kıyı ve alçak kesimlerde çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, iç kesimler ile doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

❄️ Kar Yağışı Salı Günü Yayılıyor

Tahminlere göre kar yağışı salı günü Bolu’ya kadar ulaşacak. Kar beklenen iller arasında şunlar yer alıyor:

Kastamonu, Çankırı, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van.

Bu bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken, buzlanma ve don riskine karşı uyarılar yapılıyor.

📆 Soğuk Hava Hafta Boyunca Sürecek

Meteoroloji uzmanları, soğuk hava dalgasının hafta boyunca etkisini sürdüreceğini, iç ve doğu bölgelerde kar yağışının zaman zaman yoğunlaşabileceğini belirtiyor. Hissedilen sıcaklıkların düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması bekleniyor.