Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar, bu yıl ikinci kez 21 Aralık Pazar günü başlayacak.

Bu yıl 1 Ocak'ta başlayan üç aylara, hicri ay hesaplamalarına göre 21 Aralık Pazar günü ikinci kez girilecek. Aynı yılda iki kez üç aylara girilmesi 32-33 yılda bir gerçekleşiyor.

2025-2026 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre üç ayların ilki olan Recep ayı 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak.

Ardından Şaban ayı 20 Ocak 2026'da, Ramazan ayı ise 19 Şubat 2026'da idrak edilecek.

2025-2026 KANDİL TARİHLERİ

- Regaip Kandili 25 Aralık 2025,

- Miraç Kandili 15 Ocak 2026,

- Berat Kandili 2 Şubat 2026,

- Kadir Gecesi ise 16 Mart 2026 gecesi idrak edilecek.

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Müslümanlar ilk oruç için 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece sahura kalkacak. Son oruç ise 19 Mart 2026 günü tutulacak ve aynı gün Ramazan Bayramı Arefesi olarak idrak edilecek.

Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 günü başlayacak ve 3 gün sürecek.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2026