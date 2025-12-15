Milli Eğitim Bakanlığı, 2028’den itibaren YKS ve LGS’de beceri temelli, bağlam odaklı soruların yer alacağını açıkladı. Yeni soru tipi, bilgiyi ezberden çok kullanma yeteneğini ölçecek.

Beceri Temelli Soru Ne Demek?

Beceri temelli sorular; öğrencinin sadece bilgiyi bilmesini değil,

bilgiyi anlamasını ,

yorumlamasını ,

günlük hayatla ilişkilendirerek kullanabilmesini ölçen sorular olacak.

Bu sorular, bağlam temelli olacak ve öğrencinin okuduğunu anlama, analiz etme ve problem çözme becerilerini ön plana çıkaracak.

Sınav Sistemi Değişiyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, bu düzenlemenin sınav sisteminin değiştiği anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor.

YKS ve LGS çoktan seçmeli olmaya devam edecek.

Sorular yine müfredata dayalı olacak.

Ne Zaman Uygulanacak?

Yeni müfredata göre eğitim alan öğrenciler, ilk kez 2028 yılında YKS ve LGS’ye girecek.

Bu nedenle beceri temelli soru modeli 2028 YKS ve LGS’de resmen uygulanacak.

Örnek Sorular Nerede Yayınlanacak?

Öğrencilerin bu yeni sisteme yabancı kalmaması için;

EBA ,

OGM Materyal ,

MEBİ platformlarında

beceri temelli örnek sorular ve deneme sınavları paylaşılacak.

Amaç Ne?

Bu değişiklikle hedeflenen;

ezbere dayalı öğrenmeyi azaltmak,

öğrencilerin gerçek yaşam becerilerini ölçmek,

PISA ve TIMSS gibi uluslararası sınavlarla uyumlu bir ölçme sistemi oluşturmak.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler için de bu yeni soru modeline yönelik eğitim ve uyum çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor.