Takımların Lig Durumu ve Form Grafiği

Sakaryaspor , ligde son 5 maçtır galibiyet alamıyor .

Hatayspor ise deplasmanda 8 maçtır, toplamda ise 16 maçtır kazanamıyor.

Puan durumu:

Hatayspor: 5 puan – 19. sıra

Sakaryaspor: 19 puan – 16. sıra

Bu tablo, karşılaşmayı her iki ekip için de kritik hale getiriyor.

Maç Nerede Oynanacak?

Stat: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu

Şehir: Sakarya

Maçın Hakemi Kim?

Karşılaşmayı Burak Demirkıran yönetecek.

Sakaryaspor – Hatayspor Maçı Ne Zaman?

Sakaryaspor ile Hatayspor, TFF 1. Lig mücadelesinde 15 Aralık 2025 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele saat 20.00’de (TSİ) başlayacak.

Sakaryaspor – Hatayspor Maçı Hangi Kanalda?

Karşılaşma, futbolseverler tarafından şifresiz olarak izlenebilecek.

Canlı yayın kanalları:

TRT SPOR (şifresiz)

beIN SPORTS 2

tabii dijital platformu

Maç Öncesi Son Gelişmeler

Sakaryaspor ve Hatayspor’da;

Sakat ve cezalı oyuncular

Olası ilk 11’ler

Teknik ekip tercihleri

maçın kaderini belirleyebilecek unsurlar arasında yer alıyor. Güncel bilgiler, maç saatine kadar kulüplerin resmi kaynaklarından takip edilebilecek.