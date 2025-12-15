Takımların Lig Durumu ve Form Grafiği
-
Sakaryaspor, ligde son 5 maçtır galibiyet alamıyor.
-
Hatayspor ise deplasmanda 8 maçtır, toplamda ise 16 maçtır kazanamıyor.
Puan durumu:
-
Hatayspor: 5 puan – 19. sıra
-
Sakaryaspor: 19 puan – 16. sıra
Bu tablo, karşılaşmayı her iki ekip için de kritik hale getiriyor.
Maç Nerede Oynanacak?
-
Stat: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu
-
Şehir: Sakarya
Maçın Hakemi Kim?
Karşılaşmayı Burak Demirkıran yönetecek.
Sakaryaspor – Hatayspor Maçı Ne Zaman?
Sakaryaspor ile Hatayspor, TFF 1. Lig mücadelesinde 15 Aralık 2025 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele saat 20.00’de (TSİ) başlayacak.
Sakaryaspor – Hatayspor Maçı Hangi Kanalda?
Karşılaşma, futbolseverler tarafından şifresiz olarak izlenebilecek.
Canlı yayın kanalları:
-
TRT SPOR (şifresiz)
-
beIN SPORTS 2
-
tabii dijital platformu
Maç Öncesi Son Gelişmeler
Sakaryaspor ve Hatayspor’da;
-
Sakat ve cezalı oyuncular
-
Olası ilk 11’ler
-
Teknik ekip tercihleri
maçın kaderini belirleyebilecek unsurlar arasında yer alıyor. Güncel bilgiler, maç saatine kadar kulüplerin resmi kaynaklarından takip edilebilecek.