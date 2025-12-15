Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde bu hafta içi oynanacak maçların programı şöyle:

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Maç Programı

15.12.2025 Salı

13.00 Muşspor-Fethiyespor (Muş Şehir)

14.00 Aliağa Futbol-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Aliağa Atatürk)

15.00 Somaspor-Bursaspor (Soma Nazım Yavuz)

17.12.2025 Çarşamba

13.00 Ankara Demirspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Mardin 1969 Spor-Güzide Gebzespor (Kızıltepe İlçe)

14.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Adanaspor (Bolluca)

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Isbaş Isparta 32 Spor (Mersin)

14.00 Yeni Malatyaspor-Menemen FK (Yeni Malatya)

18.12.2025 Perşembe

14.00 KCT 1461 Trabzon FK-Granny's Waffles Kırklarelispor (Ortahisar Yavuz Selim)

Nesine 2. Lig Beyaz Grup Maç Programı

16.12.2025 Salı

13.00 GMG Kastamonuspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Gazi)

14.00 Muğlaspor-Karaman FK (Muğla Atatürk)

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Karacabey Belediyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.00 Kepezpor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Kepez Hasan Doğan)

15.00 Sultan Su İnegölspor-MKE Ankaragücü (İnegöl İlçe)

17.12.2025 Çarşamba

13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Seza Çimento Elazığspor (Erbaa İlçe)

14.00 İskenderunspor-Adana 01 FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)

15.00 Beykoz Anadoluspor-Batman Petrolspor (Maltepe Hasan Polat)

15.00 Bucaspor 1928-Altınordu (Yeni Buca)