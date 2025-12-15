Trendyol Süper Lig’de namağlup yoluna devam eden Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde Tümosan Konyaspor’u konuk ediyor.

Fenerbahçe’de 4 Eksik

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde henüz mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada giriyor. Sarı-lacivertliler, son iki maçta Galatasaray ve Başakşehir ile berabere kalarak 4 puan kaybetmişti.

Fenerbahçe’de bu maçta;

Çağlar Söyüncü

Youssef En-Nesyri

Dorgeles Nene

forma giyemeyecek.

Fenerbahçe – Konyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe – Tümosan Konyaspor karşılaşması, 20.00’de başlayacak. Mücadele, İstanbul’daki Chobani Stadı’nda oynanacak.

Fenerbahçe – Konyaspor Maçı Hangi Kanalda?

Zorlu karşılaşma, futbolseverler tarafından beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Konyaspor Galibiyet Hasretinde

Tümosan Konyaspor ise ligde geride kalan 16 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 16 puanla 12. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlı ekip, son 5 maçtır galibiyet alamazken, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde henüz 3 puan sevinci yaşayamadı.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:

Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem, Duran

Tümosan Konyaspor:

Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Jo, Melih, Bjorlo, Bardhi, Muleka, Umut