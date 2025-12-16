Dün ons altındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 5 bin 909 liradan tamamladı. Ancak yeni günde satış baskısı öne çıktı.

Saat 09.45 itibarıyla gram altın, yüzde 0,3 düşüşle 5 bin 873 lira seviyesinden işlem görüyor.

🪙 Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 5 bin 873 lira

5 bin 873 lira Çeyrek altın: 9 bin 463 lira Akaryakıtta flaş gelişme: Motorine 2 TL indirim! İçeriği Görüntüle

Yarım altın: 18 bin 907 lira

Cumhuriyet altını: 38 bin 15 lira

Piyasalarda, ons altındaki hareketliliğe bağlı olarak iç piyasada da dalgalı seyrin devam ettiği gözleniyor.

🌍 Ons Altın Geriliyor

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, güne düşüşle başladı. Ons altın, yüzde 0,3 değer kaybederek 4 bin 285 dolar seviyesinde işlem görüyor.