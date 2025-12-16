Kıskançlığına yenik düşen Boran, herkesin içinde Alya ile evli olduklarını itiraf etti. Bu karmaşa sırasında, Demir'in adamları Boran'ı hedef alırken, Cihan tereddüt etmeden kendini kurşunun önüne attı ve ağır yaralandı.

Yaşananların ardından Boran, sahte kimlik ve diğer suçlamalarla nezarethaneye gönderildi. Cihan'ın onu kurtarma çabaları sonuç vermedi ve Boran, özgürlüğü için tehlikeli bir karar eşiğine geldi.

Yaralanan Cihan'a Alya eşlik etti. Yolları kapanınca bir otelde kalmak zorunda kalan Alya ve Cihan, uzun zamandır beklenen romantik anları yaşadı. Alya'nın Cihan'a yönelttiği "Biz neden ayrı yataklarda yatıyoruz?" sorusu, aralarındaki ilişkinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzun bir ayrılığın ardından Kaya ve Zerrin'in yeniden bir araya gelmesi, yanlarında getirdikleri büyük bir sırla birlikte hikayeye yeni bir boyut kattı.

🔥 Uzak Şehir 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Gelecek Hafta Neler Olacak?

Uzak Şehir 42. bölümün ardından gözler hemen 43. Bölüm Fragmanına çevrildi. Yayınlanan fragman, önümüzdeki hafta yaşanacak büyük fırtınanın sinyallerini verdi:

Alya ve Cihan Ayrılacak mı? Romantik bir gece geçiren Alya ve Cihan'a fragmanda Sadakat ve Boran ulaşmaya çalışıyor. Cihan'ın "Benim hayatımda değişmeyecek tek bir şey var artık; sen!" sözü, Alya'dan vazgeçmeyeceğini gösterirken, Boran'ın intikam planları Cihan'ı zor durumda bırakacak.

Deniz Kimde Kalacak? Cihan'ın, Alya'nın Boran'la aynı konakta kalmasına izin vermek istememesi, en büyük sorunu ortaya çıkarıyor: Deniz. Çocuğun kiminle kalacağı, yeni bölümde büyük bir çatışma konusu olacak.

Fragmanı İzlemek İçin: