ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 4 yaşındaki Emine Yıldırımcan’ın ölümüne ilişkin ortaya atılan iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yayında, küçük çocuğun üvey babası Ercan Yılmaz hakkında dile getirilen suçlamalar izleyenleri dehşete düşürdü.

Programda aktarılan iddialara göre Ercan Yılmaz’ın yalnızca Emine Yıldırımcan’a değil, diğer çocuklara yönelik de cinsel istismar suçlarından yargılandığı ve toplamda 52 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Ancak Yılmaz’ın şu anda serbest olması, hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük tepki topladı.

“52 yıl ceza alıyor ama dışarıda”

Müge Anlı, programda yaptığı açıklamada, “Cinsel istismardan 22 yıl, çocuğu kasten öldürmekten 30 yıl ceza alıyor. Yargıtay bu cezayı onuyor ama bugün dışarıda. Bu nasıl mümkün oluyor?” diyerek dosyadaki hukuki boşluklara dikkat çekti.

Yayına bağlanan bazı kişiler, Emine’nin ölümünün bir kaza olmadığını, olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığını öne sürdü. Programda konuşan çocukların ifadeleri ise iddiaların ağırlığını artırdı. Müge Anlı, çocukların verdiği ifadelerin resmi makamlarca da değerlendirilmesi gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Çocukların ifadeleri gündem oldu

Yayında aktarılan beyanlara göre, aile içindeki çocuklar Emine’nin ölümünden üvey babayı sorumlu tuttu. Bu ifadeler doğrultusunda olayın yeniden değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. İddialar henüz yargı mercileri tarafından kesinleşmiş değil.

Sosyal medyada büyük tepki

Programda dile getirilen suçlamalar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, “Çocuk istismarı ve ağır suçlardan ceza alan bir kişinin nasıl serbest kalabildiğini” sorguladı ve yetkililere çağrıda bulundu.

Olayla ilgili hukuki sürecin yeniden ele alınıp alınmayacağı ve iddialara ilişkin resmi makamların nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.