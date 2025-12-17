Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen konut ve şehircilik çalışmalarını değerlendirdi. Kurum, deprem bölgesinde başlatılan seferberliğin sonuçlarını “Asrın felaketini Asrın İnşası’na dönüştürdük” diyerek yeniden ayağa kalkan şehirlerin son durumunu fotoğraflarla anlattı.

Bakan Kurum, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin 14 milyon insanı ve 11 ili etkilediğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletin ilk andan itibaren sahada olduğunu vurguladı. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra zemin etütleri ve projelendirme süreçlerinin hızla tamamlandığını belirten Kurum, ilk konutların temellerinin 15’inci günde atıldığını, 45’inci günde ise teslimlerin başladığını söyledi.

“Devlet Nerede Diyenlere Cevap Verdik”

Konuşmasında “Devlet nerede?” eleştirilerine de değinen Kurum,

“Asrın felaketini Asrın İnşası’na dönüştürerek cevap verdik ve ‘Devlet işte burada’ dedik” ifadelerini kullandı. Yeniden inşa edilen şehirleri görmek isteyen tüm milletvekillerini deprem bölgesine davet etti.

Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya Örneği

Genel Kurul’da Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman’daki çalışmalara ilişkin görselleri paylaşan Kurum, Hatay’da 155 bin yeni konut, Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi’nin yerine inşa edilen Anka Konutları, Malatya’da Bakırcılar Çarşısı ve yeni kent meydanı, Adıyaman’da ise İndere bölgesinde yükselen yeni yerleşim alanlarının tamamlandığını ifade etti.

"Burası, acının merkez üssü, edeler diyarı Kahramanmaraş’ımız. Asrın felaketinden en çok etkilenen illerimizdendi. İşte burası, depremden sonra baştan aşağı yıkılan Azerbaycan mahallemiz! Ve işte bu da; yeni yuvaları, ofisleri ve yeşil alanlarıyla yeniden ayağa kalkan Azerbaycan mahallemiz! Burası, depremin simgelerinden olan, bini aşkın vatandaşımızı kaybettiğimiz, hepimizi hüzne boğan Ebrar sitemiz. Ve işte bu da Ebrar sitemizin yerine yaptığımız; umudun ve geleceğin adı Anka Konutları! Evet, 74 bin yeni yuvasıyla, Demirciler Çarşısıyla, Tarihi Kapalı Çarşısıyla; artık acıların yerini huzura bıraktığı Maraş’ta; Sütçü İmamın torunları medeniyet yürüyüşüne yeniden başlamıştır!"

500 Bin Sosyal Konut ve İstanbul Vurgusu

Konuşmasında 500 bin sosyal konut projesine de değinen Kurum, bu konutların 100 bininin İstanbul’da yapılacağını ve ayrıca 15 bin kiralık konut kazandırılacağını belirterek projeler kapsamında mahalle konakları, anaokulları, aile sağlığı merkezleri ve spor alanlarının da inşa edileceğini söyledi.

455 Bin Konut Yıl Sonunda Teslim Edilecek

Bakan Kurum, konuşmasının sonunda 455 bininci konutun anahtarının yıl sonunda teslim edileceğini açıklayarak, yürütülen çalışmaların Türkiye’nin ve milletin ortak başarısı olduğunu vurguladı.