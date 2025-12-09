Huawei'nin yeni akıllı telefonu nova 14 Pro, şirketin çevrim içi mağazasına özel fiyat avantajlarıyla Türkiye pazarında ön satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıl sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında, kullanıcılar 39 bin 999 lira olan cihazı, depozito fırsatıyla 35 bin 999 liraya satın alabiliyor.

Huawei nova 14 Pro Özellikleri:

Cihaz özellikle ön kamera teknolojileri ile öne çıkıyor. HUAWEI, nova serisini bu kez “Profesyonel Portreler” konseptiyle konumlandırıyor.

Ultra Chroma Kamera Sistemi

nova 14 Pro’nun kamera yapısının temelinde multispektral ışık işleme teknolojisi, standart RGB sensörlere göre %120 daha yüksek renk doğruluğu ve Ultra Chroma görüntüleme motoru yer alıyor. Bu sistem portrelerde daha doğal cilt tonları, daha gerçekçi renkler ve daha net detaylar sunuyor.

50 MP Ön Ultra Portre Çift Kamera: Yeni Selfie Standardı

Telefonun en dikkat çekici özelliği 50 MP Ön Ultra Portre Çift Kamera sistemi.

Öne çıkan selfie özellikleri

0.8x – 5x arasında geniş zoom aralığı

arasında geniş zoom aralığı Yakın plan portrelerde yüksek netlik

Geniş açılı grup çekimlerinde daha fazla alan

Hareketli sahnelerde bulanıklığı azaltan Ultra Hızlı Anlık Çekim

Bu özellikler nova 14 Pro’yu özellikle sosyal medya içerik üreticileri için cazip bir modele dönüştürüyor.

Yapay Zeka ile En İyi Kareyi Seçen Yeni Teknoloji

Cihazdaki “Yapay Zeka ile En İyi İfade” özelliği, seri çekimlerde yüz ifadelerini otomatik analiz ediyor. Yapay Zeka kapalı gözleri algılıyor, Bozuk ifade veya flu kareleri eliyor, en net ve doğal fotoğrafı otomatik seçiyor. Kullanıcının ekstra ayar yapmasına gerek kalmadan her çekimde en iyi kareyi sunuyor.

'Profesyonel Portreler' konseptiyle pazara giren nova 14 Pro, donanım tarafında portre performansını radikal şekilde değiştiren yenilikler barındırıyor. Cihazdaki Ultra Chroma Kamera sistemi, multispektral ışık verilerini işleyerek standart RGB sensörlere kıyasla yüzde 120 daha yüksek renk doğruluğu sunuyor.