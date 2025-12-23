OpenAI’nin X (eski Twitter) üzerinden yaptığı açıklamaya göre, “ChatGPT ile Yılınız” özelliği; kullanıcıların yıl boyunca yaptığı sohbetleri, en çok ilgi gösterdiği konuları ve öne çıkan etkileşimleri bir araya getirerek kişisel bir yıl sonu özeti sunuyor. Özellik, yapısıyla Spotify’ın her yıl büyük ilgi gören “Wrapped” özetlerine benzer bir deneyim vadediyor.

Ancak bu kez müzik dinleme alışkanlıkları yerine, kullanıcıların ChatGPT’yi hangi amaçlarla kullandığı, hangi konularda daha fazla soru sorduğu ve yıl içinde dikkat çeken sohbet başlıkları ön plana çıkarılıyor.

Hangi kullanıcılar erişebiliyor?

“ChatGPT ile Yılınız” özelliği, şu an için yalnızca belirli ülkelerde kullanıma açıldı. ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya’daki oturum açmış kullanıcılar bu özelliğe erişebiliyor. OpenAI, ilerleyen dönemlerde özelliğin diğer ülkelere açılıp açılmayacağı konusunda henüz net bir takvim paylaşmadı.

Özellikten yararlanabilmek için kullanıcıların sohbet geçmişi ve hafıza ayarlarının açık olması gerekiyor. Ayrıca ChatGPT uygulamasının güncel sürümünün kullanılması tavsiye ediliyor. Özet, hem mobil uygulama hem de web üzerinden görüntülenebiliyor.

ChatGPT ile Yılınız nasıl görüntülenir?

Özelliğin aktif olduğu ülkelerdeki kullanıcılar, ChatGPT uygulamasında ana ekranda “ChatGPT ile Yılınız” butonunun görünüp görünmediğini kontrol edebiliyor. Alternatif olarak yeni bir sohbet başlatıp “+” simgesine dokunarak ilgili seçeneğe ulaşmak mümkün. Ayrıca kullanıcılar sohbet ekranına “Bana ChatGPT ile yılımı göster” yazarak da yıl sonu özetini başlatabiliyor.

OpenAI, bu özellikle birlikte kullanıcıların yapay zekâ ile geçirdiği yılı daha anlamlı ve kişisel bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor.