Google, bugüne kadar Gmail kullanıcılarına tanımadığı bir hakkı devreye almaya hazırlanıyor. Outlook ve Proton Mail gibi rakip platformlarda uzun süredir mümkün olan e-posta adresi değiştirme özelliği, ilk kez Gmail için gündeme geldi.

Sızan resmi destek belgelerine göre kullanıcılar, “@gmail.com” uzantılı adreslerini tamamen yeni bir kullanıcı adıyla değiştirebilecek.

Her 12 Ayda Bir, Toplam 3 Kez Değiştirilebilecek

Ortaya çıkan bilgilere göre Google, adres değişikliği konusunda sınırsız bir hak tanımıyor. Yeni sistemde:

Kullanıcılar 12 ayda bir adres değiştirebilecek

Toplamda en fazla 3 kez bu hak kullanılabilecek

En dikkat çekici detay ise eski adreslerin iptal edilmeyecek olması. Kullanıcılar, hem eski hem yeni adreslerine gelen e-postaları aynı gelen kutusunda görmeye devam edecek.

Uzmanlardan Kritik Güvenlik Uyarısı

Ancak bu yeniliğin beraberinde ciddi güvenlik riskleri de getirebileceği belirtiliyor. Siber güvenlik uzmanları, özellikle şu konuda uyarıyor:

“E-posta adresinizi değiştirmek için tıklayın” içerikli sahte mesajlar

Oltalama (phishing) saldırılarında artış riski

Gmail adreslerinin aynı zamanda Google hesabının anahtarı olması nedeniyle, kullanıcıların resmî Google kanalları dışında hiçbir bağlantıya tıklamaması gerektiği vurgulanıyor.

Ne Zaman Kullanıma Açılacak?

Google’ın bu özelliği küresel çapta kademeli olarak devreye alması bekleniyor. Henüz net bir tarih paylaşılmadı.